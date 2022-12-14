Миядзаки Хаяо в 2023 году выпустит новый фильм

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Токио, 13 декабря (Jiji Press). Новый анимационный фильм японского режиссера Миядзаки Хаяо «Как вам живётся?» (Кимитати ва до икиру ка?) выйдет на экраны 14 июля следующего года, сообщила кинопрокатная компания Toho Co.

Фильм представляет собой оригинальную историю 81-летнего Миядзаки, вдохновлённую одноимённой книгой Ёсино Гэндзабуро. Знаменитый режиссёр выпускает фильм впервые за 10 лет.

Предыдущая работа Миядзаки «Ветер крепчает» (Кадзэ татину) была снята в 2013 году и номинирована на Венецианский международный кинофестиваль и премию Американской киноакадемии.

Миядзаки объявил о своём уходе из создания полнометражных анимационных фильмов после этого фильма, но отозвал это объявление в 2017 году.

«У меня такое чувство, что это будет произведение в стиле молодёжного фэнтези», – сказал на пресс-конференции 13 декабря Итикава Минами, старший исполнительный директор Toho.

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