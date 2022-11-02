В Японии открылся «Парк Гибли»

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Нагакутэ, префектура Айти, 1 ноября (Jiji Press). Парк Ghibli, тематический парк, который воспроизводит мир анимационных фильмов от Studio Ghibli Inc., таких как «Мой сосед Тоторо» и «Унесённые призраками», открылся в центральной части Японии.

Расположенный в мемориальном парке Всемирной выставки 2005 года в городе Нагакутэ, префектура Айти, парк Гибли площадью 7,1 га состоит из пяти зон, три из которых открылись сейчас, а две другие откроются позднее.

В это тематическом парке нет аттракционов, предлагающих поездки на транспортных средствах, его концепция состоить в том, чтобы «прогуляться, ощутить ветер и открыть для себя чудеса» с произведениями Ghibli.

В этих трёх зонах расположен «Большой склад Гибли» (Ghibli Grand Warehouse) с кинотеатром Orion на 170 мест, где демонстрируются 10 короткометражных аниме-фильмов, включая «Охоту на китов» – 16-минутную работу известного режиссера Миядзаки Хаяо.

Выставка «Стать персонажами в памятных сценах Ghibli» на территории парка воссоздаёт 14 известных сцен из 13 фильмов Ghibli. Посетители могут почувствовать себя главными героями – например, Сэн из «Унесённых призраками», сидя в поезде рядом с Безликим, другим персонажем этого произведения, или стать мальчиком Пазу из «Небесного замка Лапута», который ловит падающую Ситу.

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