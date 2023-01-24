Анимационный фильм Синкая Макото «Судзумэ» принял участие в конкурсе в Берлине
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Берлин, 23 января (Jiji Press). Анимационный фильм японского аниме-режиссера Синкая Макото «Судзумэ» включён в программу конкурса на участие в Берлинском международном кинофестивале этого года.
Фильм Судзумэ-но тодзимари, «Судзумэ закрывает двери», является первым японским фильмом, который претендует на премию «Золотой медведь», с 2021 года, когда второй по значимости приз приз Большого жюри «Серебряный медведь» получил фильм режиссёра Хамагути Рюсукэ Гудзэн то содзо («Случайность и догадка»).
«Судзумэ» – первая японская анимационная работа, представленная на конкурсе за 21 год после того, как с тех пор, как в 2002 году награду «Золотой медведь» получил фильм Сэн-то тихиро-но камикакуси («Унесённые призраками») режиссёра Миядзаки Хаяо.
Победитель будет объявлен 26 февраля, в последний день 73-го Берлинале.
«Судзумэ», повествующий о старшекласснице, которая отправляется в путешествие, чтобы «заблокировать» стихийные бедствия, показывают в японских кинотеатрах с ноября прошлого года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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