В Японии обсуждают меры по увеличению чистых доходов семей, воспитывающих детей

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Токио, 29 мая (Jiji Press). Совет по налогово-бюджетной системе Японии принял предложения, призывающие правительство принять меры по увеличению чистых доходов семей с детьми в рамках усилий по решению проблемы низкой рождаемости в стране.

Совет, который консультирует министра финансов, надеется, что предложения будут отражены в ключевых руководящих принципах экономической и фискальной политики правительства, которые будут приняты в июне.

В предложениях совет заявил, что результаты мер по решению проблемы низкой рождаемости «сильно повлияют» на экономический рост страны, а также на устойчивость ее систем финансового и социального обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Такие меры будут «определять судьбу страны» и должны быть реализованы «по-настоящему эффективным образом», заявили в совете.

Между тем, совет упомянул как положительные, так и отрицательные стороны рассматриваемого правительством плана по отмене потолка доходов для детских пособий, при этом некоторые из его членов выразили сомнения по поводу предоставления пособий семьям с высоким доходом.

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