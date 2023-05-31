Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроекты, уточняющие критерии сексуальных преступлений

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Токио, 30 мая (Jiji Press). Палата представителей Японии приняла закон, уточняющий критерии признания полового акта без согласия и других преступлений на сексуальной почве в соответствии с Уголовным кодексом.

Законодательство, единогласно одобренное нижней палатой парламента, перечисляет восемь конкретных действий и ситуаций, которые представляют собой преступление полового акта, осуществлённого без обоюдного согласия.

Законопроекты также призывают повысить минимальный возраст согласия на вступление в половую связь с нынешних 13 до 16 лет и ввести новое положение, предусматривающее наказание за тайное фотографирование или видеосъемку сексуального характера.

В соответствии с законодательством преступление полового акта без согласия считается совершённым, если виновные лица склоняют потерпевших к совершению такого акта в ситуациях, когда потерпевшим трудно выразить или реализовать свою волю не давать согласия.

Восемь действий и ситуаций, которые будут считаться преступлением полового акта без согласия, включают применение преступниками насилия, запугивания, употребления алкоголя, наркотиков, экономического или социального положения.

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