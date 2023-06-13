Генеральный директор компании-оператора ChatGPT рассказал японским студентам, что искусственный интеллект будет ещё развиваться

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Токио, 12 июня (Jiji Press). Сэм Альтман, генеральный директор оператора ChatGPT OpenAI, рассказал японским студентам, что технология искусственного интеллекта будет развиваться дальше.

«Я думаю, что большие языковые модели пойдут гораздо дальше», – сказал Альтман на мероприятии в Университете Кэйо в районеуге Минато в Токио. Он предсказал, что в ближайшие несколько лет мир продвинется вперед «настолько же, насколько мы продвинулись за последние 500 (лет)», добавив: «Это довольно захватывающе».

По данным университета, это была первая беседа Альтмана со студентами в Японии. Во время визита в страну в апреле генеральный директор OpenAI встретился с премьер-министром Кисидой Фумио и обсудил преимущества ChatGPT и риски, такие как нарушение авторских прав.

В мероприятии 12 июня приняли участие около 800 человек, включая студентов и преподавателей.

Отвечая на вопрос о влиянии ИИ на образование, Альтман сказал: «Это будет огромный шаг вперед для образования, хотя образование должно будет развиваться вместе с ним».

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