В Японии разработают меры по предотвращению сексуального насилия в отношении молодёжи
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Токио, 13 июня (Jiji Press). Японское правительство планирует принять меры по предотвращению сексуального насилия в отношении молодёжи в середине июля после предполагаемого сексуального насилия со стороны Джонни Китагавы, покойного основателя Johnny & Associates Inc., осуществлявшегося в отношении молодых парней в крупном японском агентстве талантов.
На дневном заседании соответствующих министерств и ведомств Огура Масанобу, министр, отвечающий за молодёжную политику, заявил: «Сексуальные преступления и насилие в отношении детей и молодежи, независимо от пола и при любых обстоятельствах, должны быть искоренены».
По данным Кабинета министров, число признанных случаев принуждения к половому акту с участием детей в возрасте до 20 лет растёт.
Также 13 июня группа поклонников исполнителей, принадлежащих этому агентству талантов, провела онлайн-пресс-конференцию. Мужчина-участник сказал, что группа будет внимательно следить за расследованием, которое проводит специальная группа экспертов, созданная агентством.
Женщина-основатель группы Penlight призвала агентство продемонстрировать свою приверженность защите своих исполнителей и жертв.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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