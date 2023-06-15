Японский парламент одобрил законопроект о поддержке людей с деменцией

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Токио, 14 июня (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект, направленный на то, чтобы помочь людям с деменцией жить с достоинством и надеждой.

Палата советников, верхняя палата парламента, единогласно приняла инициированный законодателем законопроект на сегодняшнем пленарном заседании. Ранее он был одобрен в Палате представителей, нижней палате.

Основной закон о деменции, который должен быть введен в действие в течение года после обнародования, призывает центральное правительство создать штаб во главе с премьер-министром для разработки основного плана, отражающего мнения страдающих деменцией и членов их семей.

Префектурные и муниципальные органы власти будут обязаны приложить усилия для выработки мер поддержки.

Закон призывает к созданию инклюзивного общества, в котором люди, в том числе страдающие деменцией, поддерживают друг друга, а также к распространению правильного понимания деменции, предоставлению надлежащих медицинских и социальных услуг страдающим и поддержке членов семьи.

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