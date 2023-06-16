Японские исследователи выявили генные мутации, связанные с аневризмами головного мозга

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Токио, 15 июня (Jiji Press). Японская исследовательская группа выявила генные мутации, связанные с развитием аневризм головного мозга, и это открытие дает надежду на фармацевтическое лечение этого состояния.

Аневризмы головного мозга, также называемые внутричерепными аневризмами, представляют собой выпячивания кровеносных сосудов головного мозга, разрыв которых может вызвать субарахноидальное кровоизлияние с высокой частотой летальных исходов.

Около 5% японцев имеют неразорвавшиеся аневризмы головного мозга. Но единственным доступным лечением являются хирургические процедуры, такие как сосудистые катетеры и трепанация черепа, при которых часть черепа временно удаляется.

Команда, включающая исследователей из крупного исследовательского института Riken и Университета Яманаси, также обнаружила, что противораковый агент эффективен в сдерживании образования аневризм головного мозга, поскольку такие мутации также участвуют в образовании опухолей.

Исследование было опубликовано в среду в американском журнале Science Translational Medicine.

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