Для предотвращения сексуальных преступлений против детей группа экспертов начинает переговоры о создании японской службы раскрытия информации и запрета на профессиональную деятельность

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Токио, 27 июня (Jiji Press). Японское агентство по делам детей и семьи провело первую встречу группы экспертов, чтобы обсудить систему, запрещающую лицам, совершившим преступления на сексуальной почве, становиться школьными учителями и работниками детских садов.

В соответствии с обсуждаемой системой, получившей название японской версии британской службы раскрытия информации и запрета, претенденты на работу, связанную с детьми, например, в школах и детских садах, должны будут представить сертификаты, подтверждающие, что они не совершали сексуальных преступлений.

«Сексуальные преступления – это действия, которые серьёзно нарушают права человека детей и абсолютно неприемлемы», – заявил на заседании группы Огура Масанобу, министр, отвечающий за политику в отношении детей. Предлагаемая система «будет важна для безопасности детей», – сказал Огура.

В состав комиссии входят 12 членов, в том числе эксперты в области права и детской психологии, а также руководители местных органов власти. Он проведёт слушания с детскими садами, операторами частного образования и бывшими жертвами сексуальных преступлений.

Агентство планирует представить соответствующий законопроект уже во время внеочередной сессии парламента, которая, как ожидается, будет созвана этой осенью.

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