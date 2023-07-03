Капсулы разобранного токийского здания «Накагин» обретают новую жизнь

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Токио, 1 июля (Jiji Press). Демонтированное здание Nakagin Capsule Tower в Токио, когда-то являвшееся культовым произведением современной архитектуры, обретает новую жизнь: одна из его капсул с жилым модулем присоединилась к коллекции художественного музея США, а для других запланировано использование в различных других целях.

Шедевр покойного японского архитектора Курокавы Кисё, это здание было построено из 140 независимых капсул, то есть жилых модулей, что определило его уникальный внешний вид.

Здание было демонтировано в прошлом году, но некоторые бывшие его жители, очарованные исторической структурой, представляющей послевоенное архитектурное движение Японии под названием метаболизм, встали на защиту капсул.

Капсульная башня «Накагин» в фешенебельном торговом районе Гиндза в Токио была завершена в апреле 1972 года. Хотя башня была построена в соответствии с концепцией, согласно которой она останется пригодной для использования почти постоянно за счёт замены капсул жилых модулей, через 50 лет её пришлось демонтировать, отчасти из-за старения.

В 2014 году группа жителей дома запустила проект по его сохранению. Группа владеет 23 капсулами и с тех пор работает над восстановлением капсул в исходном состоянии.

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