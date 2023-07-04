Средний годовой доход японских депутатов упал до 21,5 млн йен

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Токио, 3 июля (Jiji Press). Средний доход законодателей упал на 990 000 йен по сравнению с предыдущим годом до 21,56 млн йен в 2022 году, снижаясь четвёртый год подряд, как показали отчёты двух палат парламента Японии.

По партиям средний показатель был самым высоким у правящей Либерально-демократической партии. Только два депутата, оба из ЛДП, имели более 100 миллионов йен дохода.

Средний показатель по парламенту снизился после того, как в прошлом году депутат с наивысшими доходами, заработавший более 1 миллиарда йен, покинул пост депутата Палаты советников, не приняв участие в последних выборах в верхнюю палату в прошлом году.

Еще одной причиной стало сокращение зарплат депутатов парламента на 20%, когда страна погрузилась в кризис COVID-19. Эта мера действовала до конца июля 2022 года.

В ЛДП средний доход составил 22,82 миллиона йен. Демократическая партия народа (оппозиция) заняла второе место с 21,42 млн йен, за ней следуют Ниппон исин-но кай (Общество обновления Японии) с 20,89 млн йен и главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии с 20,41 млн йен.

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