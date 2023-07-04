Средний годовой доход японских депутатов упал до 21,5 млн йен
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 июля (Jiji Press). Средний доход законодателей упал на 990 000 йен по сравнению с предыдущим годом до 21,56 млн йен в 2022 году, снижаясь четвёртый год подряд, как показали отчёты двух палат парламента Японии.
По партиям средний показатель был самым высоким у правящей Либерально-демократической партии. Только два депутата, оба из ЛДП, имели более 100 миллионов йен дохода.
Средний показатель по парламенту снизился после того, как в прошлом году депутат с наивысшими доходами, заработавший более 1 миллиарда йен, покинул пост депутата Палаты советников, не приняв участие в последних выборах в верхнюю палату в прошлом году.
Еще одной причиной стало сокращение зарплат депутатов парламента на 20%, когда страна погрузилась в кризис COVID-19. Эта мера действовала до конца июля 2022 года.
В ЛДП средний доход составил 22,82 миллиона йен. Демократическая партия народа (оппозиция) заняла второе место с 21,42 млн йен, за ней следуют Ниппон исин-но кай (Общество обновления Японии) с 20,89 млн йен и главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии с 20,41 млн йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Губернаторы префектур в Японии: половина – бывшие чиновники центрального правительства, десять человек служили в Министерстве внутренних дел и коммуникаций
- В парламент Японии направлена угроза взорвать взрывное устройство
- За кулисами выборов в Палату советников: оборудование и волонтеры, обеспечивающие честное соревнование