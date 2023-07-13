Кисида пообещал поддерживать Украину в рамках Конституции
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Каунас, Литва, 12 июля (Jiji Press). Япония поддержит Украину в её борьбе против российского вторжения в рамках мирной Конституции и законов Японии, заявил премьер-министр Кисида Фумио.
«Мы продолжим переговоры с Украиной для достижения прочного мира как можно скорее», – сказал Кисида журналистам в Каунасском аэропорту в Литве после завершения саммита НАТО.
Кисида сделал это заявление после того, как лидеры «Большой семёрки» основных демократий выступили с совместным заявлением, в котором обязались «постоянно поддерживать Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности».
Премьер-министр Японии сказал, что совместное заявление открыто для каждой страны, и он надеется, что его поддержат многие члены международного сообщества.
На саммите НАТО Кисида пообещал предоставить Украине систему обнаружения беспилотников.
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