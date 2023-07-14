Япония и ЕС договорились начать диалог между министрами иностранных дел
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Брюссель, 13 июля (Jiji Press). Япония и Европейский союз договорились начать стратегический диалог между своими министрами иностранных дел для укрепления сотрудничества в области безопасности с учётом все более гегемонистских действий Китая.
Соглашение было включено в совместное заявление премьер-министра Японии Кисиды Фумио, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после очередного саммита между Японией и ЕС, состоявшегося в Бельгии.
До сих пор Япония и ЕС были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
На этот раз обе стороны подтвердили широкий спектр сотрудничества в области безопасности, в том числе в области морской безопасности и мер против кибератак.
«Мы подтвердили, что любые попытки изменить статус-кво не должны допускаться ни в одной точке мира, и что мы будем тесно сотрудничать для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка», – заявил Кисида на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС.
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