Прошла мемориальная церемония памяти жертв поджога анимационной студии KyoAni

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Киото, 18 июля (Jiji Press). В Киото состоялась поминальная церемония памяти жертв поджога студии № 1 компании Kyoto Animation Co. в июле 2019 года в ознаменование четвёртой годовщины смертельного инцидента.

Семьи погибших, Хатта Хидэаки, президент компании по производству аниме, и другие присутствовали на церемонии в этой студии в районе Фусими города Киото на западе Японии, вознося безмолвные молитвы за жертв.

«Это действительно неописуемо, что наши коллеги ушли. Что все мы, как сотрудники, можем сделать, так это продолжать создавать (анимационные работы), –сказал Хатта в своём выступлении на церемонии. – Пожалуйста, внимательно следите за нами».

«Мы продолжим создавать продукты Kyoto Animation», – сказал сотрудник компании, добавив, что те, кто пострадал в результате инцидента, всегда оказывают эмоциональную поддержку.

Чтобы избежать заторов вокруг студии, компания, более известная как KyoAni, попросила поклонников воздержаться от посещения места трагедии по случаю церемонии. Когда около 10:30 началась церемония, компания разместила на YouTube мемориальное видео с сообщениями членов семьи погибших и других лиц.

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