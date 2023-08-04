ЕС снимает ограничения на импорт японских продуктов питания

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Лондон, 3 августа (Jiji Press) - Европейский союз в четверг снял ограничения на импорт японских продуктов питания, действовавшие после аварии на атомной электростанции в префектуре Фукусима в 2011 году.

Норвегия и Исландия, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли, также отменили свои ограничения на импорт японских продуктов питания, сообщило министерство сельского хозяйства Японии 4 августа.

Отмена ограничений ЕС станет символическим сигналом для стран, которые все еще ограничивают импорт японских продуктов питания после тройной аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года, заявили японские чиновники.

Начиная с поставок в ЕС, Норвегию и Исландию в четверг, к диким грибам и некоторым морским продуктам из Японии больше не нужно будет прилагать сертификаты радиационного контроля и сертификаты происхождения.

После аварии на АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. 55 стран и регионов ввели ограничения на импорт японских продуктов питания. По состоянию на 4 августа их число сократилось до девяти, включая Китай и Южную Корею.

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