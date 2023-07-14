ЕС объявляет об отмене ограничений на импорт японских продуктов питания
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Токио, 13 июля (Jiji Press). Европейский союз заявил, что отменит ограничения на импорт японских продуктов питания, введённые в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc в 2011 году.
В настоящее время ЕС требует сертификатов радиационной инспекции для некоторых пищевых продуктов из 10 японских префектур, включая Фукусиму, где расположена электростанция. Эта мера будет отменена уже в августе.
ЕС приурочил это объявление к визиту премьер-министра Японии Кисиды Фумио в Брюссель для проведения переговоров с лидерами ЕС.
Если Норвегия, Швейцария и другие страны, принявшие аналогичные меры, последуют их примеру, Китай, Макао, Гонконг, Южная Корея, Тайвань и Россия станут одними из немногих оставшихся стран и регионов, всё ещё сохраняющих ограничения на импорт японских продуктов питания.
«Мы высоко оцениваем и приветствуем» решение ЕС, сказал Кисида на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС, состоявшейся в Бельгии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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