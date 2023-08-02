Швейцария снимает ограничения на импорт японских продуктов питания
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Токио, 1 августа (Jiji Press). 15 августа Швейцария полностью снимет ограничения на импорт японских продуктов питания, введенные после ядерной аварии в Японии в 2011 году.
Посол Швейцарии в Японии Андреас Баум проинформировал губернатора Фукусимы Утибори Масао об этом плане, когда губернатор посетил посольство Швейцарии в Токио 31 июля.
В префектуре Фукусима находится АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., на которой после сильного землетрясения и цунами в марте 2011 года произошло беспрецедентное расплавление топлива.
В настоящее время Европейская ассоциация свободной торговли, в которую входят четыре государства-члена, включая Швейцарию, требует предоставления сертификатов радиационной инспекции для пищевых продуктов, импортируемых из Фукусимы и девяти других японских префектур.
На встрече в посольстве, которая длилась около 15 минут, Баум сказал Утибори, что Швейцария полностью отменит свои ограничения 15 августа вслед за Европейским Союзом, который в июле решил полностью снять ограничения на импорт японских продуктов питания. Об этом сообщает администрация префектуры Фукусима.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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