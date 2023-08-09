Линия скоростных поездов Кюсю синкансэн частично приостановит работу со второй половины дня 8 августа

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Токио, 8 августа (Jiji Press). Железнодорожная компания Кюсю (JR Kyushu) приостановит движение сверхскоростных поездов Кюсю синкансэн между станциями Кумамото и Кагосима-Тюо днём 8 августа в связи с приближением тайфуна Ханун к юго-западному региону Японии Кюсю.

Поезд, отправляющийся со станции Кагосима-Тюо в 13:45, и отправляющийся со станции Кумамото в 12:40, будут последними рейсами между двумя станциями.

Поезда будут курсировать в обычном режиме между станциями Хаката и Кумамото на линии Кюсю синкансэн, а также на всех участках линии Ниси Кюсю синкансэн.

Из-за тайфуна до 10 августа ожидаются перебои в работе общественного транспорта в основном в западной половине Японии. Другие операторы железных дорог и авиакомпаний также рассматривают возможность прекращения, или уже решили приостановить некоторые из своих услуг.

Компания JR West рассматривает возможность приостановки движения сверхскоростных поездов между станциями Син-Осака и Хаката на линии Санъё синкансэн с вечера 9 до утра 10 августа. Компания примет решение 8 августа.

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