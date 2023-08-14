Линии скоростных поездов синкансэн могут приостановить работу 15 августа из-за тайфуна

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Центральная японская железнодорожная компания (Central Japan Railway Co.) сообщила, что она может отменить обслуживание сверхскоростного пассажирского экспресса линии Токайдо синкансэн 15 августа из-за приближения мощного тайфуна «Лан».

Движение поездов может быть прекращено на всех или некоторых участках линии, соединяющей станции Токио и Син-Осака, сообщает компания JR Tokai.

В настоящее время JR Tokai не планирует отменять услуги на линии 14 и 16 августа, но существует возможность приостановки работы в один из обоих дней, сообщила компания.

JR West также сообщила, что 15 августа могут быть отменены рейсы на участке между Син-Осака и станцией Окаяма в префектуре Окаяма, западная Япония, на линии Санъё синкансэн. JR West также сообщает, что в этот день возможны приостановки или задержки рейсов Санъё синкансэн между Окаямой и станцией Хаката в префектуре Фукуока на юго-западе Японии.

JR Tokai и JR West призвали людей, которые планируют использовать линии синкансэн 15 августа или в ближайшие дни, изменить свои планы поездок.

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