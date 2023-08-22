В Японии экспертная комиссия одобрила новое лекарство от болезни Альцгеймера
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Токио, 21 августа (Jiji Press). Экспертная группа министерства здравоохранения Японии одобрила препарат от болезни Альцгеймера, совместно разработанный японским производителем лекарств Eisai Co. и американским партнёром Biogen Inc.
Леканемаб, продаваемый в США под названием Leqembi, является первым препаратом для лечения болезни Альцгеймера, эффективность которого в замедлении прогрессирования симптомов подтверждена.
Ожидается, что министерство в ближайшее время выдаст фармацевтическое одобрение препарата. Ожидается, что в этом году продукт поступит в практическое использование.
Болезнь Альцгеймера – это состояние, при котором белок бета-амилоид накапливается в головном мозге, повреждая нервные клетки и ослабляя когнитивные функции. Обычные лекарства эффективны для временного облегчения симптомов, но они не могут предотвратить уменьшение пораженного мозга с течением времени.
Считается, что леканемаб замедляет прогрессирование симптомов за счёт удаления бета-амилоида. В клинических испытаниях 18-месячный прием препарата уменьшил прогрессирование симптомов на 27% у пациентов на ранней стадии заболевания по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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