Депутат Японии от ЛДП покинет партийный пост из-за визита во Францию

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Токио, 21 августа (Jiji Press) – Депутат Либерально-демократической партии Японии Мацукава Руи решила уйти с поста директора отдела по делам женщин этой партии после того, как она вызвала критику из-за официального визита во Францию ​​членов отдела, сообщили источники.

Мацукава, судя по всему, приняла решение взять на себя ответственность за скандальную фотографию, сделанную во время визита, которую она разместила в социальных сетях. По данным источников, она уже сообщила о своём решении руководству ЛДП.

Фотография была сделана, когда Мацукава, член Палаты советников, верхней палаты парламента, и другие члены подразделения находились во Франции с исследовательской поездкой 24-28 июля.

На фотографии, уже удалённой после публичной критики, Мацукава и другие имитировали Эйфелеву башню перед достопримечательностью Парижа.

«Это было серьёзное исследование, но мне жаль, что я вызвала недопонимание», – сказала Мацукава.

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