Правительство Японии выступает за разрешение экспорта некоторых видов летального оружия

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Токио, 23 августа (Jiji Press). Правительство Японии выступило за разрешение экспорта некоторых летальных вооружений и передачу третьим странам оборонной техники, которую Япония разработала совместно с другими странами.

Эта точка зрения была представлена ​​на встрече рабочих чиновников правящей Либерально-демократической партии и её партнера по коалиции Комэйто, которые возобновили обсуждение предлагаемого смягчения ограничений страны на экспорт оборонного оборудования.

Принимая во внимание мнение правительства, обе стороны обсудят, как пересмотреть руководящие принципы реализации трёх принципов страны в отношении поставок оборонной техники.

На встрече правительство заявило, что экспорт оборудования, связанного с вооружением, должен быть разрешён, если оно подпадает под любую из пяти категорий спасения, транспортировки, слежения, наблюдения и разминирования, для которых экспорт оборонного оборудования разрешён в соответствии с руководящими принципами.

Такая интерпретация позволит экспортировать тральщики с пушками, используемыми для обезвреживания морских мин. Правительство также предложило разрешить экспорт оборонной техники, оснащённой вооружением, в целях самозащиты.

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