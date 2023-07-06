Правящий блок Японии рассматривает возможность экспорта оборонного оборудования в страны, подвергшиеся вторжению

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Токио, 5 июля (Jiji Press). Должностные лица на рабочем уровне правящей Либерально-демократической партии Японии и её партнера по коалиции Комэйто в своём отчёте предложили разрешить Японии экспортировать оборонное оборудование в страны, пострадавшие от вторжений, совершенных в нарушение международного права, в ответ на вторжение России в Украину.

Отчёт, представленный политическим руководителям двух партий, был основан на обсуждениях на рабочем уровне запланированного смягчения руководящих принципов реализации трех принципов Японии в отношении передачи оборонного оборудования и технологий другим странам.

В соответствии со своими текущими правилами Япония может экспортировать оборонное оборудование одной из пяти категорий, включающих спасательное, транспортное оборудование, приспособления для наблюдения и разминирования, только в страны, которые сотрудничают с Японией в области безопасности.

Представители правящей партии заявили в отчёте, что поддержка стран, подвергшихся вторжению, должна быть включена в преамбулу одобренного кабинетом министров документа, в котором излагаются эти три принципа.

В отчёте также упоминается, что большинство участников переговоров на рабочем уровне двух сторон одобрили передачу третьим странам оборудования, которое Япония разработала и произвела совместно с другими странами, с учётом плана Японии по разработке истребителей нового поколения совместно с Великобританией и Италией.

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