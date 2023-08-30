Кисида пообещал продолжить поддержку Украины

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Токио, 29 августа (Jiji Press). В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал вторжение России в Украину и пообещал продолжать поддержку Украины.

По данным МИД Японии, в ходе примерно 20-минутных переговоров Зеленский выразил благодарность Японии за поддержку Украины. Лидеры двух стран договорились продолжить тесное сотрудничество.

Украинский лидер выразил готовность как можно скорее начать переговоры с Японией для заключения двустороннего договора о безопасности, сообщили в канцелярии президента Украины.

В заявлении, опубликованном на саммите в городе Хиросима в мае, Зеленский высоко оценил обещание «Большой семёрки» крупнейших демократических стран продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности.

Он заявил, что сейчас настало время для Японии и Украины заключить двусторонний договор о безопасности в контексте заявления G7, сообщает офис президента Украины.

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