В марте следующего года откроется отрезок маршрута синкансэн Канадзава-Цуруга
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Фукуи, 30 августа (Jiji Press). Новый участок линии скоростной линии Хокурику синкансэн между станциями Канадзава и Цуруга в центральной Японии откроется 16 марта 2024 года, сообщили операторы линии.
Линия Хокурику синкансэн будет продлена от станции Канадзава в префектуре Исикава до станции Цуруга через станцию Фукуи, расположенную в соседней префектуре Фукуи.
По данным компаний East Japan Railway Co. и West Japan Railway Co. (JR East и JR West), самый быстрый поезд на этой линии будет проезжать от Токио до Цуруга за три часа и восемь минут.
Кратчайшее время в пути между Токио и Фукуи составит два часа 51 минуту, что на 36 минут меньше времени, необходимого для нынешнего кратчайшего маршрута, который использует главную линию Хокурику компании JR West и линию Токайдо синкансэн компании Central Japan Railway Co.
Поезд «Кагаяки» будет курсировать напрямую между Токио и Цуругой, совершая девять рейсов туда и обратно в день. Поезд «Хакутака» совершит пять рейсов туда и обратно с большим количеством остановок. Некоторые рейсы «Кагаяки» будут с остановкой на станциях между Канадзавой и Цуругой.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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