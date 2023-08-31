В марте следующего года откроется отрезок маршрута синкансэн Канадзава-Цуруга

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Фукуи, 30 августа (Jiji Press). Новый участок линии скоростной линии Хокурику синкансэн между станциями Канадзава и Цуруга в центральной Японии откроется 16 марта 2024 года, сообщили операторы линии.

Линия Хокурику синкансэн будет продлена от станции Канадзава в префектуре Исикава до станции Цуруга через станцию ​​Фукуи, расположенную в соседней префектуре Фукуи.

По данным компаний East Japan Railway Co. и West Japan Railway Co. (JR East и JR West), самый быстрый поезд на этой линии будет проезжать от Токио до Цуруга за три часа и восемь минут.

Кратчайшее время в пути между Токио и Фукуи составит два часа 51 минуту, что на 36 минут меньше времени, необходимого для нынешнего кратчайшего маршрута, который использует главную линию Хокурику компании JR West и линию Токайдо синкансэн компании Central Japan Railway Co.

Поезд «Кагаяки» будет курсировать напрямую между Токио и Цуругой, совершая девять рейсов туда и обратно в день. Поезд «Хакутака» совершит пять рейсов туда и обратно с большим количеством остановок. Некоторые рейсы «Кагаяки» будут с остановкой на станциях между Канадзавой и Цуругой.

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