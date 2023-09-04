Рекордное число детей, рожденных с помощью ЭКО в Японии в 2021 году

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Токио, 30 августа (Jiji Press) - По данным исследования Японского общества акушерства и гинекологии, в 2021 году число детей, рожденных с использованием метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), увеличилось на 9 416 человек по сравнению с предыдущим годом и достигло рекордного уровня в 69 797 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения, в 2021 году в Японии родилось 811 622 ребенка, что означает, что каждый 11,6 ребенка появился на свет благодаря процедуре ЭКО.

В Японии первый ребенок, рожденный с помощью ЭКО, появился на свет в 1983 году. В 2020 году число таких родов впервые снизилось из-за пандемии COVID-19, которая, по-видимому, побудила некоторые пары воздержаться от лечения бесплодия.

В 2021 году число проведенных процедур ЭКО достигнет рекордных 498 140, после того как оно оставалось практически неизменным на уровне 450 000 с 2016 года.

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