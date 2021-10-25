Японское общество акушерства и гинекологии одобрит доимплантационную диагностику при лечении бесплодия

Новости

Токио, 23 октября (Jiji Press). Японское общество акушерства и гинекологии планирует одобрить условное использование предимплантационной диагностики в лечении бесплодия, заявили официальные лица группы.

Власти сообщили, что уже в январе общество планирует пересмотреть правила внутреннего распорядка по предимплантационной диагностике.

В настоящее время общество разрешает использовать доимплантационную диагностику или тестирование хромосом яйцеклеток, оплодотворённых in vitro, только в клинических исследованиях. Ограничения вызваны опасениями, что предимплантационная диагностика может привести к выбору, будут ли эмбрионы жить.

Клинические исследования с использованием предимплантационной диагностики в настоящее время проводятся только для женщин, перенёсших выкидыш или неудачу экстракорпорального оплодотворения два и более раза.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме