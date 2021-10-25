Японское общество акушерства и гинекологии одобрит доимплантационную диагностику при лечении бесплодия
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 октября (Jiji Press). Японское общество акушерства и гинекологии планирует одобрить условное использование предимплантационной диагностики в лечении бесплодия, заявили официальные лица группы.
Власти сообщили, что уже в январе общество планирует пересмотреть правила внутреннего распорядка по предимплантационной диагностике.
В настоящее время общество разрешает использовать доимплантационную диагностику или тестирование хромосом яйцеклеток, оплодотворённых in vitro, только в клинических исследованиях. Ограничения вызваны опасениями, что предимплантационная диагностика может привести к выбору, будут ли эмбрионы жить.
Клинические исследования с использованием предимплантационной диагностики в настоящее время проводятся только для женщин, перенёсших выкидыш или неудачу экстракорпорального оплодотворения два и более раза.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии создан законопроект, определяющий статус родителей в случаях лечения бесплодия
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ сообщил, что вопрос о распространения системы всеобщего медицинского страхования на лечение бесплодия будет рассмотрен до конца года
- Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?
- Менее 900 тысяч новорожденных в Японии за год: естественная убыль населения составила более 500 тысяч человек
- Возраст рождения первого ребёнка в Японии перешагнул 30-летний рубеж
- Стареющее общество без детей, или почему Япония – не лучшее место для карьерного роста женщины с детьми
- Падение интереса к сексу у японских студенток: количество имеющих сексуальный опыт девушек снижается с 2005 года
- Роды в Японии: самая низкая смертность детей
- В Японии всё меньше людей вступает в брак: четверть японских мужчин не женятся