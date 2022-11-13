Лечение бесплодия в Японии: от принятия решения завести ребёнка до наступления беременности проходит в среднем 6,4 года

Лечение бесплодия в Японии: от принятия решения завести ребёнка до наступления беременности проходит в среднем 6,4 годаОбщество Семья Здоровье
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Фармацевтическая компания Ferring Pharma в период с февраля по апрель 2022 года провела опрос, в котором приняло участие 217 человек, у которых (или у их партнёров) было диагностировано бесплодие. Опрос проводился онлайн и включал вопросы о том, как люди пришли к постановке диагноза, а также о ходе лечения. Подобные опросы проводились не только в Японии, но и в Южной Корее, Индии, Сингапуре, Вьетнаме и Индонезии.
Согласно отчёту о результатах, в Японии 197 из 217 человек начали лечение бесплодия. 115 женщин забеременели в результате лечения, 51 женщина продолжает лечение, и 31 женщина прекратила получать врачебную помощь. 113 из 197 проходили (или проходят в настоящее время) лечение, включающее ЭКО.
Средняя продолжительность времени между решением пары завести ребёнка и беременностью при лечении бесплодия составляет 6,4 года. В среднем после 3,2 года неудач естественного зачатия обращаются к врачу. От постановки диагноза до начала лечения бесплодия проходит 1,3 года, а от начала лечения до фактической беременности – 1,9 года.
Результаты опроса для Японии, Южной Кореи и Индии, а также распределение респондентов по возрасту представлены на диаграмме ниже.
Вероятно, из-за сравнительно высокого возраста пациентов, в Японии периоды до постановки диагноза и от диагноза до начала лечения короче, но лечение от начала до наступления беременности занимает более длительное время.
Профессор Исихара Сатору из лаборатории клинической медицины Университета питания Кагава о результатах опроса говорит: «В Японии, растёт возраст первого брака, первых родов и возраст пациентов, получающих лечение, включающее искусственное оплодотворение, поэтому нужно сократить время до обращения в медицинское учреждение».
Количество пар, проходящих обследование и лечение по поводу бесплодия, с каждым годом увеличивается из-за тенденции поздних браков и поздних родов. До сих пор такое лечение было затратным для людей, но с апреля 2022 года базовое лечение бесплодия покрывает медицинская страховка.
По данным Японского общества акушерства и гинекологии, в 2020 году 60 381 ребенок родился в результате лечения, включавшего экстракорпоральное оплодотворение.
Фотография к заголовку: PIXTA
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