Подозреваемый в поджоге студии Kyoto Animation в 2019 году признал обвинения
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Киото, 5 сентября (Jiji Press). Мужчина, обвиняемый в поджоге студии Kyoto Animation Co. четыре года назад, признал обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, на первом слушании его дела в окружном суде Киото 5 сентября.
«Я не предполагал, что так много людей погибнет, и теперь я думаю, что зашёл слишком далеко», – сказал 45-летний Аоба Синдзи в начале судебного заседания, признав, что он совершил нападение.
В результате нападения на студию № 1 анимационного центра KyoAni в городе Киото на западе Японии 18 июля 2019 года погибло 36 человек и ещё 32 получили ранения, что стало крупнейшим подобным инцидентом в Японии с начала периода Хэйсэй в 1989 году по количеству пострадавших.
Аоба, который появился в зале суда в инвалидной коляске после того, как сам получил серьёзные ожоги в результате нападения, получил обвинение по пяти пунктам обвинения, включая убийство, покушение на убийство и поджог.
Защита заявила, что его следует оправдать из-за его умственной недееспособности или проявить снисхождение в связи с его ограниченной дееспособностью.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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