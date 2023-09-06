Глава верхней палаты парламента Японии пообещал укрепить связи с Вьетнамом

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Ханой, 5 сентября (Jiji Press). Председатель Палаты советников Японии Оцудзи Хидэхиса пообещал продолжать усилия по укреплению японско-вьетнамских отношений «во всех областях» в Ханое на встрече с Выонг Динь Хюэ, председателем Национальной ассамблеи Вьетнама.

Комментарий прозвучал в связи с тем, что в этом месяце две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений.

На встрече Оцудзи поблагодарил парламент Вьетнама за пожертвование масок для лица Японии в разгар пандемии COVID-19. Он также приветствовал развитие прочных отношений между двумя странами.

Лидер вьетнамского парламента отметил, что визит Оцудзи будет способствовать развитию отношений между законодательными органами Японии и Вьетнама и в значительной степени будет способствовать углублению дружбы и сотрудничества между двумя странами.

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