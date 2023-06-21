Японский эсминец «Идзумо» зашёл во Вьетнам

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Камрань, Вьетнам, 20 июня (Jiji Press). Крупнейший эсминец Морских сил самообороны Японии «Идзумо» зашёл в порт залива Камрань в центральном Вьетнаме, впервые за четыре года посетив эту страну.

Эсминец останется в бухте до 23 июня в рамках деятельности Морских сил самообороны за границей с 2017 года для продвижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Члены экипажа «Идзумо» проведут переговоры с официальными лицами вьетнамских военно-морских сил, чтобы подтвердить сотрудничество между двумя странами в связи с тем, что залив обращён к Южно-Китайскому морю, где у Китая и других стран есть территориальные претензии.

«Идзумо» принял участие в совместных учениях с вооружёнными силами США, Канады и Франции, проходящих в основном в Южно-Китайском море с 10 по 21 июня.

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