Китай и Россия проводят «воздушное патрулирование» над Японским морем
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Пекин/Сеул, 7 июня (Jiji Press). 6 июня китайские и российские военные провели «совместное воздушное стратегическое патрулирование» над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило министерство обороны Китая.
По данным китайского министерства, это было проведено в соответствии с годовым графиком военного сотрудничества двух стран.
Министерство обороны Японии заявило, что зафиксировало два китайских бомбардировщика H-6 и два российских бомбардировщика Ту-95. Воздушные силы самообороны Японии в ответ на наблюдение подняли в воздух истребители.
Расценив действия Китая и России как очевидную деспотическую демонстрацию своих сил, японское правительство по дипломатическим каналам выразило глубокую обеспокоенность этим двум странам.
Китай и Россия укрепили свое военное сотрудничество, и совместное патрулирование 6 июня стало шестым таким действием с 2019 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Военные корабли Китая и России прошли через пролив на юго-западе Японии
- Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры
- Япония и НАТО досрочно пересмотрят программу сотрудничества
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Вторжение в Украину и внезапный рост заинтересованности в «ядерном шеринге»: предпосылки обзаведения для Японии
- Китай: нежелание выглядеть заодно с Россией при всем «сближении» и вероятная необходимость пересмотра стратегии по тайваньскому вопросу
- Будущее дипломатии с Россией: необходима сильная позиция, не допускающая российского экспансионизма в Восточной Азии
- Война без перспектив победы для России: безрассудное нападение, расшатывающее основы мирового порядка