Китай и Россия проводят «воздушное патрулирование» над Японским морем

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Пекин/Сеул, 7 июня (Jiji Press). 6 июня китайские и российские военные провели «совместное воздушное стратегическое патрулирование» над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило министерство обороны Китая.

По данным китайского министерства, это было проведено в соответствии с годовым графиком военного сотрудничества двух стран.

Министерство обороны Японии заявило, что зафиксировало два китайских бомбардировщика H-6 и два российских бомбардировщика Ту-95. Воздушные силы самообороны Японии в ответ на наблюдение подняли в воздух истребители.

Расценив действия Китая и России как очевидную деспотическую демонстрацию своих сил, японское правительство по дипломатическим каналам выразило глубокую обеспокоенность этим двум странам.

Китай и Россия укрепили свое военное сотрудничество, и совместное патрулирование 6 июня стало шестым таким действием с 2019 года.

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