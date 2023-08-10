Наследный принц и наследная принцесса Японии в сентябре посетят Вьетнам

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Токио, 9 августа (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико посетят Вьетнам с официальным визитом в конце сентября, сообщило в среду Управление императорского двора.

В столице Вьетнама Ханое они посетят мероприятие, посвящённое 50-летию установления дипломатических отношений между Японией и Вьетнамом.

По данным управления, наследный принц, который является младшим братом императора Нарухито, и наследная принцесса были приглашены вьетнамской стороной через посольство Японии в начале этого месяца.

Пара пробудет во Вьетнаме около недели и, возможно, встретится с президентом Вьетнама Во Ван Туонгом.

Предстоящая поездка станет третьим официальным визитом пары в другую страну с тех пор, как наследный принц стал первым в порядке наследования престолв.

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