В суде воспроизвели запись ответов подозреваемого после поджога студии Kyoto Animation

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Киото, 6 сентября (Jiji Press). Во время суда в окружном суде Киото воспроизвели запись голоса подозреваемого в поджоге студии Kyoto Animation Co. в 2019 году, на которой он сразу после поджога кричит о том, что его романы «украли».

В результате нападения на студию № 1 анимационного центра Kyoto Animation Co. в городе Киото на западе Японии 18 июля 2019 года 36 человек погибли и 32 получили ранения. Обвиняемый, 45-летний Аоба Синдзи, также получил серьёзные ранения и ожоги всего тела в результате пожара.

Прокуроры представили запись голоса Аобы, которому предъявлены обвинения в убийстве и других преступлениях, во время второго слушания дела над ним в окружном суде Киото.

Около трёх минут записи показали, как Аоба отвечал на вопросы полиции сразу после нападения. На большинство вопросов он отвечал криком.

После того как он назвал своё имя и дату рождения, в полицейском участке его спросили: «Почему вы это сделали?». Аоба ответил, что организовал атаку, потому что его романы стали объектом плагиата. Отвечая на вопрос, чем он облил студию, Аоба ответил: «Бензином».

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