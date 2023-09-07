Родители погибшего на экскурсионном катере подали в суд на правительство Японии

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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Родители члена экипажа, погибшего на борту экскурсионного катера «Кадзу I», подали иск о возмещении ущерба против японского правительства в связи с гибулью катера у северной префектуры Хоккайдо, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

В результате аварии со смертельным исходом, произошедшей у полуострова Сирэтоко в апреле прошлого года, 26 человек погибли или пропали без вести, в том числе член экипажа Сояма Акира, которому на тот момент было 27 лет.

Родители Соямы 4 сентября подали иск в окружной суд Токио, требуя возмещения ущерба в размере около 108 миллионов йен, заявив, что причиной затопления «Кадзу I» стала неадекватная проверка корабля правительством.

По данным расследования, проведенного Советом по безопасности на транспорте Японии, за три дня до инцидента «Кадзу I» был проверен созданной по заказу правительства Организацией ремесленных инспекций Японии.

В ходе проверки организация одобрила люк, расположенный в носовой части корабля, исходя только из его внешнего вида, но не проверила, правильно ли он открывается и закрывается.

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