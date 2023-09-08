Начался допрос обвиняемого в поджоге студии Kyoto Animation

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Киото, 7 сентября (Jiji Press). Мужчина, обвиняемый в повлёкшем множество смертей поджоге студии Kyoto Animation Co. в 2019 году, был впервые допрошен в ходе судебного разбирательства в окружном суде Киото.

Объясняя своё душевное состояние сразу после инцидента, 45-летний Аоба Синдзи, которому предъявлены обвинения в убийстве и других преступлениях, рассказал на третьем слушании, что, по его мнению, полицейские, пришедшие его задержать, были сотрудниками отдела общественной безопасности, потому что они прибыли очень быстро в ответ на инцидент с поджогом.

На первом слушании 5 сентября Аоба сказал, что «не предполагал, что так много людей погибнет», признав, что это он совершил поджог.

В результате нападения на студию № 1 анимационного центра KyoAni в городе Киото на западе Японии 36 человек погибли и 32 получили ранения.

Защита утверждает, что Аоба должен быть оправдан в связи с умственной недееспособностью или к нему должно быть применено снисхождение в связи с его ограниченной дееспособностью.

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