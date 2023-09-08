В Японии депутат парламента арестован по подозрению во взяточничестве

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). Японский депутат Акимото Масатоси был арестован по подозрению в получении взятки на сумму около 60 миллионов йен от бывшего президента Japan Wind Development Co.

48-летний член Палаты представителей, нижней палаты японского парламента, подозревается в получении средств в обмен на парламентские заявления в пользу Japan Wind по запросу этой ветрогенерирующей компании, сообщает Специальный следственный отряд Токийской районной прокуратуры.

Акимото, вышедший из правящей Либерально-демократической партии в прошлом месяце, стал первым действующим японским депутатом, арестованным после бывшего министра юстиции Каваи Кацуюки, тогдашнего члена нижней палаты, и его жены Анри, тогдашнего члена Палаты советников, верхней палаты парламента. Они были арестованы в связи с громким скандалом с подкупом голосов в июне 2020 года.

7 сентября Акимото через своего адвоката выступил с заявлением, в котором заявил, что он никогда не делал парламентских заявлений в пользу Japan Wind по запросу компании. Он также отрицал получение денег в знак благодарности компании.

Между тем, бывший президент Japan Wind, 64-летний Цукаваки Масаюки, признал, что эти средства были взяткой Акимото, отметив, что он благодарен Акимото за поддержку операций Japan Wind, согласно информированным источникам.

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