Чиновник Японского цифрового агентства наказан сокращением заработной платы на 10% в течение месяца за участие в роскошных обедах
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Токио, 24 сентября (Jiji Press). Японское цифровое агентство сообщило, что его высокопоставленный чиновник был наказан сокращением заработной платы на 10 процентов в течение одного месяца за то, что его угощали обильными обедами.
Акаиси Коити, вице-министра цифровой политики, в период с сентября по декабрь прошлого года трижды угощали обедами на общую сумму 120 000 йен, включая стоимость проезда на такси, когда он занимал пост генерального директора по инновационной политике в секретариате кабинета министров.
Цифровое агентство не раскрывает название компании, которая угощала Акаиси обедами, заявив, что компания не имеет потенциального конфликта интересов.
Хотя агентство не сообщило, кто был с Акаиси во время обедов, информированные источники сообщили, что на некоторых встречах присутствовал министр по цифровой трансформации Хираи Такуя.
Было установлено, что вместе с Хираи в октябре и декабре прошлого года после вступления на его нынешний пост обедал Савада Дзюн, президент и генеральный директор Nippon Telegraph and Telephone Corp.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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