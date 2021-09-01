В Японии создано правительственное агентство по внедрению цифровых технологий
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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Правительство Японии создало новое агентство, отвечающее за внедрение цифровых технологий.
Цифровому агентству поручено развивать административные процедуры в Интернете и использовать идентификационные карты социального страхования и налогообложения My Number.
В новом агентстве, которое возглавил премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ, работает около 600 человек, из которых около 200 – работники частного сектора.
Суга должен выступить с речью на церемонии открытия нового агентства 1 сентября.
Агентство уполномочено давать рекомендации другим правительственным учреждениям и контролировать бюджеты, связанные с информационными системами, во всех правительственных структурах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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