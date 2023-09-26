Правительство Японии одобрило новый препарат от болезни Альцгеймера

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Токио, 25 сентября (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии одобрило новый препарат от болезни Альцгеймера, совместно разработанный японским производителем лекарств Eisai Co. и его американским партнёром Biogen Inc.

Ожидается, что препарат «Леканемаб» замедлит прогрессирование симптомов у пациентов с когнитивными нарушениями на ранней стадии, вызванными заболеванием, которое, как полагают, вызвано накоплением белка под названием бета-амилоид в мозге.

По словам Eisai Co., в третьей фазе клинических испытаний 18-месячное введение препарата таким пациентам уменьшило снижение когнитивных функций на 27 процентов по сравнению с плацебо, что означает задержку прогрессирования симптомов примерно на семь с половиной месяцев.

«Леканемаб» будет введён в клиническое применение под торговой маркой Leqembi не раньше конца этого года, после того как его официальная цена будет установлена ​​Медицинским советом Центрального социального страхования, который консультирует министра здравоохранения.

«Мы смогли перевернуть новую страницу в истории лечения болезни Альцгеймера», – заявил генеральный директор Eisai Наито Харуо.

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