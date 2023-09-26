Правительство Японии одобрило новый препарат от болезни Альцгеймера
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Токио, 25 сентября (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии одобрило новый препарат от болезни Альцгеймера, совместно разработанный японским производителем лекарств Eisai Co. и его американским партнёром Biogen Inc.
Ожидается, что препарат «Леканемаб» замедлит прогрессирование симптомов у пациентов с когнитивными нарушениями на ранней стадии, вызванными заболеванием, которое, как полагают, вызвано накоплением белка под названием бета-амилоид в мозге.
По словам Eisai Co., в третьей фазе клинических испытаний 18-месячное введение препарата таким пациентам уменьшило снижение когнитивных функций на 27 процентов по сравнению с плацебо, что означает задержку прогрессирования симптомов примерно на семь с половиной месяцев.
«Леканемаб» будет введён в клиническое применение под торговой маркой Leqembi не раньше конца этого года, после того как его официальная цена будет установлена Медицинским советом Центрального социального страхования, который консультирует министра здравоохранения.
«Мы смогли перевернуть новую страницу в истории лечения болезни Альцгеймера», – заявил генеральный директор Eisai Наито Харуо.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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