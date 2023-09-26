Кисида просит министра ОАЭ увеличить добычу нефти
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Токио, 25 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио обратился к министру промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов и специальному посланнику в Японии Султану Аль-Джаберу с просьбой увеличить добычу сырой нефти.
Кисида сделал этот запрос во время визита вежливости от министра ОАЭ, который одновременно является генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби.
Кисида и Джабер также обменялись мнениями по стабилизации международного рынка сырой нефти.
Они подтвердили тесное сотрудничество для успеха 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая стартует в Дубае в ноябре. Джабер будет председательствовать на конференции.
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