В Японии 1 апреля начался новый финансовый год: усиление мер для противодействия снижению рождаемости и рост финансового бремени домохозяйств

В новом финансовом году начинает работать Агентство по делам детей и семьи, которое было создано для решения вопросов, связанных с детьми. Будут усилены меры по борьбе со снижением рождаемости, в том числе будет увеличена единовременная выплата при рождении ребенка и станет обязательным раскрытие данных о предоставлении мужчинам отпуска по уходу за ребенком. При этом продолжается резкий рост цен, заставляющий беспокоиться о финансовом благополучии.

Начало работы Агентства по делам детей и семьи

Агентство по делам детей и семьи создано как командный центр детской политики и будет централизованно заниматься проблемами, которые были распылены по разным министерствам и ведомствам – снижение рождаемости, жестокое обращение и издевательства и т. п.

Увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка

Единовременное пособие по рождению ребенка и уходу за ним увеличено с 420 000 йен до 500 000 йен.

Обязанность раскрывать информацию о доле мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком

Закон об отпуске по уходу за ребёнком и семьёй с новыми поправками требует, чтобы компании с более чем 1000 сотрудников ежегодно раскрывали долю сотрудников-мужчин, берущих отпуск по уходу за ребёнком один раз в год.

Повышение государственной пенсии

Начиная с апреля государственные пенсионные выплаты будут повышены на 2,2% для лиц в возрасте 67 лет и младше и на 1,9% для лиц в возрасте 68 лет и старше.

Увеличение надбавок за сверхурочную работу для малых и средних предприятий

Централизованно будет решён вопрос о повышении надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, превышающую 60 часов в месяц, с 25% до 50% на малых и средних предприятиях.

Снятие запрета на цифровые выплаты зарплаты

Сняты ограничения на цифровые выплаты зарплаты, то есть получения зарплаты с помощью платёжных приложений для смартфона и т. п.

Повышается стоимость медицинских услуг в случаях, когда не используется карточка медицинского страхования системы My Number

В связи с введением «Карты медицинского страхования My Number», которая использует систему фискального учёта My Number в качестве карты медицинского страхования, плата за медицинские услуги при использовании обычной карты медицинского страхования будет увеличена.

Продолжается рост цен на продукты питания

Высокие цены на сырьё, высокая стоимость ресурсов и слабая йена в совокупности вызвали у продавцов стремление поднять цены на продукты питания. Согласно исследованию тенденций пересмотра цен, проведенному аналитической компанией Teikoku Databank среди 105 крупных продовольственных компаний, в апреле повысятся цены на 5100 наименований (самое большое количество наименований за месяц).

Повышение цен на услуги курьерской почты

Sagawa Express повышает средние тарифы на 8%, а Yamato Transport повышает средние тарифы на 10%.

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