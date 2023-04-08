В Японии 1 апреля начался новый финансовый год: усиление мер для противодействия снижению рождаемости и рост финансового бремени домохозяйств

В Японии 1 апреля начался новый финансовый год: усиление мер для противодействия снижению рождаемости и рост финансового бремени домохозяйствЭкономика
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Начало работы Агентства по делам детей и семьи
Агентство по делам детей и семьи создано как командный центр детской политики и будет централизованно заниматься проблемами, которые были распылены по разным министерствам и ведомствам – снижение рождаемости, жестокое обращение и издевательства и т. п.
Увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка
Единовременное пособие по рождению ребенка и уходу за ним увеличено с 420 000 йен до 500 000 йен.
Обязанность раскрывать информацию о доле мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком
Закон об отпуске по уходу за ребёнком и семьёй с новыми поправками требует, чтобы компании с более чем 1000 сотрудников ежегодно раскрывали долю сотрудников-мужчин, берущих отпуск по уходу за ребёнком один раз в год.
Повышение государственной пенсии
Начиная с апреля государственные пенсионные выплаты будут повышены на 2,2% для лиц в возрасте 67 лет и младше и на 1,9% для лиц в возрасте 68 лет и старше.
Увеличение надбавок за сверхурочную работу для малых и средних предприятий
Централизованно будет решён вопрос о повышении надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, превышающую 60 часов в месяц, с 25% до 50% на малых и средних предприятиях.
Снятие запрета на цифровые выплаты зарплаты
Сняты ограничения на цифровые выплаты зарплаты, то есть получения зарплаты с помощью платёжных приложений для смартфона и т. п.
Повышается стоимость медицинских услуг в случаях, когда не используется карточка медицинского страхования системы My Number
В связи с введением «Карты медицинского страхования My Number», которая использует систему фискального учёта My Number в качестве карты медицинского страхования, плата за медицинские услуги при использовании обычной карты медицинского страхования будет увеличена.
Продолжается рост цен на продукты питания
Высокие цены на сырьё, высокая стоимость ресурсов и слабая йена в совокупности вызвали у продавцов стремление поднять цены на продукты питания. Согласно исследованию тенденций пересмотра цен, проведенному аналитической компанией Teikoku Databank среди 105 крупных продовольственных компаний, в апреле повысятся цены на 5100 наименований (самое большое количество наименований за месяц).
Повышение цен на услуги курьерской почты
Sagawa Express повышает средние тарифы на 8%, а Yamato Transport повышает средние тарифы на 10%.
Фотография к заголовку: PIXTA
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