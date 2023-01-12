94% жителей Японии ощутили повышение цен

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Токио, 11 января (Jiji Press). Около 94% жителей Японии считают, что цены выросли по сравнению с прошлым годом, как показал опрос, проведенный Банком Японии.

В ходе декабрьского опроса центрального банка 94,3% респондентов заявили, что цены выросли по сравнению с прошлым годом, в предыдущем сентябрьском опросе так ответили 91,8% опрошенных, это второй самый высокий показатель после 94,6% в сентябре 2008 года во время мирового финансового кризиса.

Результаты показывают, что потребители все больше ощущают бремя повышения цен на продукты питания и другие предметы первой необходимости. Ежеквартальное исследование охватывает лиц в возрасте 20 лет и старше по всей стране. Последний опрос проводился с 4 ноября по 1 декабря, в нём приняли участие 2108 человек.

В последнем опросе доля респондентов, заявивших, что цены значительно выросли, выросла до 52,7% с 46,4% в предыдущем опросе. Доля респондентов, отметивших незначительное повышение цен, снизилась до 41,6% с 45,4%.

Опрос показал, что 53,0% респондентов отметили ухудшение семейных обстоятельств, по сравнению с 50,7% в предыдущем опросе. На вопрос о причинах ухудшения (при возможных нескольких ответах) 88,4% назвали рост цен, в предыдущем опросе так ответили 84,5%.

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