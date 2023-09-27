Nissan полностью перейдёт на электромобили в Европе к 2030 году
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Лондон, 25 сентября (Jiji Press). Президент Nissan Motor Co. Утида Макото заявил, что к 2030 году все новые автомобили, продаваемые этим японским автопроизводителем в Европе, будут электромобилями.
Nissan стремится расширить свою долю на рынке, соблюдая ожидаемые европейские экологические нормы до их внедрения.
Утида объявил об этом плане на мероприятии в Лондоне, в то время как в Европе были предприняты шаги по смягчению экологических норм по сравнению с первоначальными планами.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что его страна отложит запланированный запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей до 2035 года с 2030 года, в то время как Европейский Союз изменил свой план по запрету новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году.
Утида сказал, что Европа возглавила переход на электромобили, и отметил, что Nissan продал более миллиона электромобилей по всему миру, треть из них – в Европе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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