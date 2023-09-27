Кисида планирует посетить Филиппины в начале ноября

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Токио, 26 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио планирует посетить Филиппины в начале ноября для переговоров с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, сообщил источник в правительстве.

Кисида, очевидно, надеется подтвердить сотрудничество между Японией и Филиппинами в противодействии растущей напористой активности Китая на море в преддверии специального саммита между Японией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии в Токио в декабре.

Во время своего визита в Индонезию в начале этого месяца Кисида провёл краткие трёхсторонние переговоры с филиппинским лидером и вице-президентом США Камалой Харрис.

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