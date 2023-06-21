Император и императрица Японии возложили цветы на кладбище в Джакарте

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Джакарта, 20 июня (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако возложили цветы на кладбище героев Калибаты на юге Джакарты утром 20 июня.

На кладбище похоронены около 9700 политиков, военнослужащих и других лиц, внесших свой вклад в государственное строительство Индонезии.

Также среди похороненных на кладбище 28 бывших японских военнослужащих, оставшихся в Индонезии после окончания войны на Тихом океане и присоединившихся к войне страны за независимость от Нидерландов.

Почётный император Японии Акихито, отец нынешнего императора, посещал кладбище во время своих поездок в Индонезию в 1962 году, когда он был наследным принцем, и в 1991 году, когда он был действующим императором.

Император Нарухито и императрица Масако находятся с недельным официальным визитом в Индонезии в качестве государственных гостей до 23 июня.

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