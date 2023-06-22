Император Японии посетил Джокьякарту в Индонезии

Новости

Джокьякарта, Индонезия, 21 июня (Jiji Press). Японский император Нарухито посетил особый регион Джокьякарта в Индонезии.

Император прилетел туда из Джакарты, столицы Индонезии, на японском правительственном самолете.

Императрица Масако осталась в Джакарте, как и планировалось. Императорская чета посещает Индонезию в качестве государственных гостей с 17 июня.

Прибыв в международный аэропорт Джокьякарты рано утром 21 июня по местному времени, император проинспектировал офис по борьбе с песчаной эрозией, созданный в Джокьякарте при технической поддержке Японии.

Накопленные в офисе ноу-хау были переданы соседним странам, сообщил императору министр общественных работ и жилищного строительства Индонезии Басуки Хадимулджоно.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме