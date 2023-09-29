В Японии объявят о чрезвычайных мерах в связи с нехваткой водителей грузовиков

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Токио, 28 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что созовёт министерскую встречу на следующей неделе, чтобы разработать экстренный пакет мер для решения возможной нехватки водителей грузовиков.

Он объявил об этом плане журналистам после посещения логистической фирмы в токийском районе Ота, поскольку введение ограничений на сверхурочную работу для водителей грузовиков с апреля следующего года, как ожидается, приведёт к серьёзной нехватке таких работников.

Кисида сказал, что пакет будет включать в себя стимулирование усилий по автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и сокращению вдвое количества повторных доставок, а также содействие использованию технологий беспилотного вождения.

Он также сказал, что правительство намерено принять закон в начале следующего года, чтобы обеспечить справедливую стоимость доставки для повышения заработной платы водителям грузовиков.

Он пообещал быстро реализовать отдельный пакет мер, составленный ещё в июне, для решения проблемы нехватки водителей. Пакет включает в себя обзор неэффективных практик в сфере грузоперевозок, которые увеличивают продолжительность рабочего времени водителей.

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