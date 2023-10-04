Японский депутат Судзуки Мунэо посетил Москву

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Токио, 3 октября (Jiji Press). Член Палаты советников Мунео Судзуки стал первым японским депутатом, посетившим Россию с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину в феврале прошлого года.

По данным представительства Судзуки и МИД России, он прибыл в российскую столицу 1 октября с визитом, который продлится до 5 октября.

2 октября Судзуки, член оппозиционной партии Nippon Ishin no Kai (Японская инновационная партия), встретился с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко, курирующим Азию.

Хотя о поездке было сообщено в Верхнюю палату заранее, генеральный секретарь Nippon Ishin Фудзита Фумитакэ сообщил журналистам в Токио 3 октября, что партия рассматривает возможность наказания Судзуки за то, что она не сообщил заранее о поездке своей партии.

Окончательное решение партия примет после опроса Судзуки после его возвращения в Японию.

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