Японский депутат Судзуки Мунэо посетил Москву
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Токио, 3 октября (Jiji Press). Член Палаты советников Мунео Судзуки стал первым японским депутатом, посетившим Россию с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину в феврале прошлого года.
По данным представительства Судзуки и МИД России, он прибыл в российскую столицу 1 октября с визитом, который продлится до 5 октября.
2 октября Судзуки, член оппозиционной партии Nippon Ishin no Kai (Японская инновационная партия), встретился с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко, курирующим Азию.
Хотя о поездке было сообщено в Верхнюю палату заранее, генеральный секретарь Nippon Ishin Фудзита Фумитакэ сообщил журналистам в Токио 3 октября, что партия рассматривает возможность наказания Судзуки за то, что она не сообщил заранее о поездке своей партии.
Окончательное решение партия примет после опроса Судзуки после его возвращения в Японию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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